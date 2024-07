Hummels Milan, dalla Germania RILANCIANO la pista! TUTTI i dettagli, cosa può succedere

Hummels-Milan, dalla Germania rilanciano la pista a zero per il difensore tedesco ex Borussia Dortmund: tutti i dettagli

Come riportato dalla Bild, celebre quotidiano tedesco, non starebbe tramontando nell’attuale calciomercato Milan estivo la pista che porterebbe a parametro zero ad Hummels, centrale tedesco svincolato dopo la scadenza del contratto col Borussia Dortmund lo scorso 30 giugno.

Il centrale avrebbe scartato la Roma perchè desideroso di continuare a giocare la Champions League e avrebbe messo in cima alle proprie priorità la Serie A: derby in corso con l’Inter. Prossimi giorni dunque decisivi anche se al momento la pista non trova riscontri in Italia.