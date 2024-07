Hummels Milan, la pista RIPRENDE quota? L’INDISCREZIONE fa riflettere! Le ultime sul tedesco

Hummels-Milan, il tedesco verso il no al Bologna: può riaprirsi la strada che porta al club rossonero? Le ultime sul tedesco

Importante aggiornamento fornito da Sky su Mats Hummels, difensore centrale tedesco attualmente svincolato e accostato alcune settimane fa anche al calciomercato Milan.

L’ex Borussia Dortmund infatti va verso il no all’offerta del Bologna: da capire se i rossoneri potranno tornare alla carica complice l’imminente cessione di Malick Thiaw al Newcastle. Prossimi giorni decisivi in un senso o nell’altro: il mercato rossonero è pronto ad entrare definitivamente nel vivo anche se le smentite dell’agente del tedesco potrebbero far svanire definitivamente la pista.