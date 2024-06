Hojbjerg Milan, il COLPO a centrocampo è targato Ibrahimovic! RITORNO di fiamma e assegno pronto: FUMATA BIANCA a queste condizioni

Hojbjerg-Milan, ritorno di fiamma per il centrocampista del Tottenham: servono 20 milioni di euro per portarlo a Milanello

Come riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore sta riprendendo quota nel calciomercato Milan il nome di Emil Hojbjerg per il centrocampo della prossima stagione.

Il centrocampista, che è stato cercato anche dal Napoli, preferisce i rossoneri per la possibilità di giocare in Champions League, può sbarcare a Milanello per 20 milioni di euro avendo 29 anni e il contratto in scadenza a giugno del 2025. Una cifra abbordabile e sicuramente più bassa di quella che servirebbe per gli altri due obiettivi a centrocampo, Fofana e Wieffer.