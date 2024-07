Hermoso Milan, nuovo capitolo della TELENOVELA: contatti con un’ALTRA italiana! Le ultime sul futuro del difensore

Accostato per diversi mesi al calciomercato Milan, le chance di Mario Hermoso per vestire la maglia rossonera sono di fatto calate drasticamente dopo che i rossoneri hanno virato e chiuso l’accordo per Pavlovic dal Salisburgo. Tuttavia resta da definire il futuro del difensore spagnolo attualmente svincolato dopo l’addio all’Atletico Madrid.

Era stato anche in orbita Napoli ed Inter, e nei giorni scorsi si era parlato di un clamoroso nuovo contratto con i Colchoneros per un’ulteriore stagione. Il giornalista Orazio Accomando svela su X il nuovo capitolo della telenovela tutta spagnola: gli agenti del centrale avrebbero avuto dei contatti con il Bologna. Da capire se l’operazione possa andare in porto o se, come nei casi precedenti, si tramuterà in un nulla di fatto.