Alen Halilovic è sul mercato. Stefano Pioli non gli offre la chance di potersi giocare le carte in rossonero

Non vi sarebbe futuro per Alen Halilovic a Milanello. Il giocatore croato non convincerebbe a pieno la società e lo stesso Stefano Pioli, per questo motivo il Milan avrebbe optato per la cessione a titolo definitivo.

Lo scopo sarebbe ricavare dalla sua cessione almeno 2-3 milioni di euro, duttili per fare una plusvalenza. Nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori novità.