Milanello, lunedì ci sarà anche Halilovic. Difficilmente resterà

Alen Halilovic nella giornata di lunedì tornerà nuovamente a Milanello in qualità di giocatore rossonero: il suo destino però sarà altrove

Nonostante i due anni trascorsi in prestito in Belgio e Olanda, Alen Halilovic lunedì tornerà nuovamente a Milanello vestendo la divisa del Milan. Il fantasista croato, acquistato a parametro zero da Massimiliano Mirabelli nel 2018, difficilmente resterà in rossonero nel corso della prossima stagione.

Il contratto che lega Halilovic al Milan scadrà nel giugno 2021, nelle scorse settimane vi avevamo segnalato un interessamento del Benfica nei suoi confronti ma nessuna offerta formale è ancora arrivata in via Aldo Rossi.