Guirassy Milan, SFUMA il colpo per i rossoneri! Accordo CHIUSO col suo nuovo club: ecco dove giocherà l’attaccante

A lungo accostato al calciomercato Milan e presente nella lunga lista dei nomi per l’attacco, Serhou Guirassy è pronto a lasciare lo Stoccarda. Il centravanti ha scelto la sua prossima destinazione, che non sarà in rossonero. L’attaccante resta in Bundesliga.

Come rivela Fabrizio Romano su X, il calciatore ha accettato l’offerta arrivatagli dal Borussia Dortmund, dando dunque il via libera al suo trasferimento. Il Dortmund pagherà i 17,5 milioni di euro della clausola rescissoria per il suo acquisto.