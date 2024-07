Guirassy niente Milan, l’attaccante è atterrato nella sua nuova città: manca solo l’UFFICIALITÀ per l’ex Stoccarda

Tutto fatto per l’arrivo di Serhou Guirassy al Borussia Dortmund. L’attaccante seguito per molto tempo, sia nella sessione invernale che quella estiva, dal calciomercato Milan è atterrato a Dortmund da pochi minuti dove inizierà la sua nuova avventura.

Bienvenue à Dortmund, @Guirassy_19.



Serhou Guirassy (27/🇬🇳) just landed in Dortmund a few minutes ago.



Medical tomorrow. @Sky_Jesco ⚫️🟡 @SkySportDE pic.twitter.com/9fpDAv8PsQ — Patrick Berger (@berger_pj) July 9, 2024

L’ormai ex giocatore dello Stoccarda ha preferito rimanere in Bundesliga. Come riportato dal giornalista Berger, le visite mediche sono previste per domani. Affare definitivamente sfumato.