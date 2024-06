Guirassy Milan, sfuma il possibile colpo in attacco. È A UN PASSO da questo club

Guirassy Milan, sfuma il possibile colpo in attacco. Il centravanti guineano è A UN PASSO da questo club: i dettagli

Sta sfumando in maniera ormai concreta la possibilità per il calciomercato Milan di mettere sotto contratto Guirassy. Il guineano è stato un obiettivo in inverno e in queste settimane, ma i rossoneri non hanno mai affondato il colpo e ora sono costretti a rinunciare a questa possibilità.

Sulle sue tracce infatti ci sarebbe il fortissimo pressing del Borussia Dortmund, ormai molto vicino a chiudere l’affare con giocatore e Stoccarda (mediante pagamento della clausola). Lo riporta la Gazzetta.