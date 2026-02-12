Connect with us

Guidi avverte: «Nkunku ha trovato fiducia, Allegri gli ha insegnato a ridere di più. Probabilmente è quel tipo di persona»

Guidi avverte sulla possibille rinascita di Nkunku. Le parole del giornalista in merito al cambiamento dell’atteggiamento del francese

Intervistato da MilanVibes, il giornalista Marco Guidi ha condiviso le sue impressioni su Christopher Nkunku, raccontando come il giocatore sia cambiato dal suo arrivo al Milan.

CAMBIAMENTI IN NKUNKU – «Ero andato alla presentazione del giocatore a inizio settembre e ora è completamente diverso. Prima sembrava un po’ più timido, non capiva ancora bene dove era arrivato e dava delle risposte di circostanza. Ora mi sembra abbia molta più fiducia in se stesso. Ha detto che Milanello gli ricorda Clairefontaine. L’ho trovato fisicamente più in forma. Quando è arrivato, non era grasso, ma si vedeva che quei 2-3 chili di troppo li aveva. Era stato fermo dopo il Mondiale per Club. Ora è molto tirato. Lui dice di non essere ancora al 100%. Ha detto inoltre che è la prima volta che affronta una stagione senza la preparazione estiva e dice che è qualcosa di tremendo, perché ti accorgi che vai a un terzo delle potenzialità e a un terzo degli altri».

UN GIOCATORE PIÙ SOCIALE – «L’impressione che mi ero fatto a settembre era quella di un ragazzo timido, ma non lo è così tanto. Sicuramente è un ragazzo educato però è spigliato, fa le battute, ride. Ha detto una cosa interessante. “Quando non riuscivo a segnare, Allegri disse che dovevo ridere di più, io ero molto nel mio mondo.” Probabilmente è una persona che vive le sue cose molto interiormente e quindi quando le cose vanno bene si vede che è felice. Quando le cose vanno meno bene, lui è uno che interiorizza e non lo si vedeva mai ridere. Nell’intervista su 40 minuti, 20 minuti ha riso».

LINGUAGGIO EFFETTIVO DI ALLEGRI – «Abbiamo fatto l’intervista in inglese, ma lui dice che quando parla Allegri sul campo capisce già l’italiano. Sul campo usa l’italiano».

