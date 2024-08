Gudmundsson Milan, Rubinho CERTO: «Tutti gli indizi suggeriscono che andrà in quella squadra»

L’ex portiere di Juve e Torino, Rubinho, si è espresso così sul futuro di Albert Gudmundsson, accostato anche al Milan in passato

Intervistato da Radio FirenzeViola, Rubinho è intervenuto sul futuro di Albert Gudmundsson, accostato in passato anche al mercato Milan e ora vicino al trasferimento dal Genoa alla Fiorentina.

PAROLE – «Ormai è diventato il tormentone dell’estate. Ormai l’unica cosa che manca è che arrivi a Genova il sostituto dell’islandese. Se tutti sono già proiettati verso la prossima destinazione non ci sono motivi per cui l’affare non vada in porto. Tutti gli indizi suggeriscano che alla fine la trattativa andrà in porto. Il ragazzo arriva a Firenze con entusiasmo e con un allenatore che ha voglia di far bene, per cui penso che possa essere un acquisto positivo».