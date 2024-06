Gudmundsson Milan, l’islandese è attratto dall’Inter! Il piano dei nerazzurri per battere la concorrenza dei rossoneri e non solo

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan per l’attacco in queste ultime settimane c’era anche quello di Albert Gudmundsson. Di recente non si è più parlato del futuro del talento del Genoa, ma pare che l’islandese sia particolarmente attratto dal potersi trasferire all’Inter.

A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport che spiega come per il ds dei nerazzurri Piero Ausilio ci sia un rischio dietro l’angolo, ovvero il tempo. Per avvinarsi alla cifra di 30 milioni di euro chiesta dal Grifone, i nerazzurri devono infatti tirare su un tesoretto dalle cessioni. L’asse con i rossoblù comunque è diventato caldo, considerato anche l’interesse per Josep Martinez in porta.