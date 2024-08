Gudmundsson Milan, BRACCIO DI FERRO tra Genoa e Fiorentina: cosa sta succedendo

Gudmundsson Milan, possibile BRACCIO DI FERRO tra Genoa e Fiorentina: cosa sta succedendo in queste ultimissime ore

Sky Sport ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda la trattativa tra Genoa e Fiorentina per Albert Gudmundsson, attaccante del Grifone accostato anche al calciomercato Milan.

Stando a quanto riportato la viola ha offerto 5 milioni per il prestito e 20 per il riscatto. Il Grifone sarebbe anche d’accordo sulle cifre ma non sulla suddivisione: i rossoblu vorrebbero più soldi per il prestito per guadagnare già qualcosa anche in caso di mancato riscatto.