Graziani punge: «Koné è fortissimo, altro che Fofana del Milan». La frecciata del campione del mondo 1982 dopo Italia Francia

Graziani, campione del mondo con l’Italia nel 1982, ai microfoni di Rete Sport ha lanciato una frecciatina pungente a Fofana del Milan.

LA FRECCIATA – «Sono deluso dalla sconfitta e dalle scelte di Spalletti: solo 3 tiri non possono bastare per battere la Francia. Luciano deve fare il selezionatore e non l’allenatore. Koné mi ha impressionato: fortissimo altro che Fofana del Milan…».