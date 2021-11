Duncan segna il gol che permette alla Fiorentina di passare in vantaggio al Franchi. Brutto errore di Tatarusanu

Sblocca Duncan il match contro il Milan, brutto errore di Tatarusanu tra i pali, che prova a trattenere la palla su calcio d’angolo, ma poi gli scivola e finisce sui piedi di Duncan.

Milan’s goalkeeper will want that one back 😅 Alfred Duncan takes advantage of a howler 😳 pic.twitter.com/skrTRZsAgQ — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 20, 2021

Male anche Gabbia, che protegge col corpo invece di spazzare via il pallone: Duncan non si fa sfuggire l’occasione e punisce la retroguardia rossonera. Milan in svantaggio al Franchi