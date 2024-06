Gimenez Milan: c’è già stato un incontro per l’attaccante messicano! RETROSCENA importante di mercato sul calciatore

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, il nome di Santiago Gimenez rimane in orbita Milan, visto che i rossoneri stanno valutando diverse alternative nel caso in cui l’operazione Zirkzee non dovesse andare a buon fine.

Svelato un piccolo retroscena sul messicano: il club rossonero, infatti, ha già incontrato il suo papà e il suo agente a fine aprile. È una pista da tenere in considerazione per le prossime settimane.