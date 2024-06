Gimenez Milan, pericolo Premier League: due club sfidano i rossoneri. Le ULTIME sul futuro del centravanti messicano

L’edizione odierna di Tuttosport ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Santiago Gimenez, balzato in pole position nella lista dei nomi sondati dalla dirigenza del Milan in questi ultimi giorni.

Secondo quanto si apprende, però, anche per questo obiettivo la strada si sarebbe fatta in salita. Due club di Premier League sarebbero pronti a fare sul serio per il messicano, che ha una valutazione di 50 milioni di euro: si tratta di Liverpool e Tottenham.