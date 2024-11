Gentile: «Ai tifosi del Milan non piace una squadra discontinua, ma forse il Milan è proprio questo»

Gentile a Sky Sport ha fatto un’analisi sulla stagione del Milan fino a questo momento: «Ai tifosi milanisti non piace una squadra…»

Gentile a Sky Sport ha fatto un’analisi sul Milan visto fino a questo momento dela stagione.

GENTILE – «E’ difficile capire quale sia il vero Milan. Forse è proprio questo. Può non far piacere ai tifosi milanisti una squadra discontinua per mille motivi, tra cui l’atteggiamento tattico e il fatto che mostri qualche indecisione di troppo nei momenti clou della partita. E poi qualche giorno prima sfodera quella prestazione col Madrid».