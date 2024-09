Gravina BLINDA Spalletti: «Sul suo futuro posso dire SOLO una cosa. Ecco QUALE»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha commentato la situazione relativa a Luciano Spalletti sulla panchina dell’Italia

Gabriele Gravina ha parlato a Rai Radio 1 del futuro dell’Italia e di quello di Spalletti, tecnico accostato in passato anche al Milan.

SPALLETTI A RISCHIO? – «Valutare la qualità di un tecnico sulla base di alcune partite in brevissimo tempo sarebbe un errore strategico. Quando avevamo scelto Spalletti sembrava di aver preso il migliore sul mercato, eravamo tutti entusiasti. Io darei fiducia assoluta a Luciano, avendo visto come lavora, dandogli il tempo necessario per ottenere i risultati. Sapendo che i selezionabili sono limitati, sono circa 1/4 di quelli spagnoli».

