Gabbia Milan, nuovi problemi contro la Juve: lascia il campo a Pavlovic dopo 84 minuti. Il serbo non era pronto per entrare…

E’ durata 84 minuti la partita di Gabbia, di rientro da titolare nel Milan dopo un mese e un giorno, contro la Juve. Il difensore ha dovuto lasciare il campo per problemi di crampi.

A sostituirlo è stato Pavlovic che non era pronto per entrare quando è stato chiamato da Fonseca, tanto che aveva ancora indosso una collanina che, come ha svelato Dazn, gli è stata fatta togliere prima dlel’ingresso in campo contro la Juve.