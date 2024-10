Gabbia Milan, lui il nuovo capitano del Milan? Suggerimento importante, le ultime

Gabbia Milan, sarà lui il nuovo capitano del Milan? Ariedo Braida indica il difensore italiano come perfetto per indossare la fascia

Intervistato in esclusiva da Nicolò Schira, Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha parlato in questi termini della situazione legata al nuovo capitano del Milan. Le dichiarazioni:

PAROLE – «Gabbia viene mediaticamente un po’ trascurato, ma sta facendo molto bene ed è perfetto a livello comportamentale. Lo vedo bene come futuro capitano del Milan. Sarebbe l’elemento giusto per dare l’identità italiana e milanista alla squadra». Fonseca ascolterà il consiglio dello storico DS?