Gabbia Milan, primi minuti con l’Italia? Le ultimissime sulle scelte di Spalletti

Gabbia Milan, primi minuti con la Nazionale Azzurra? Gli ultimissimi aggiornamenti sulle probabili scelte di Spalletti per Israele

L’Italia, reduce dal pareggio contro il Belgio per 2-2, giocherà nuovamente domani. Ad Udine, gli Azzurri, affronteranno Israele per la quarta giornata di Nations League. Di seguito le ultimissime di formazione: Gabbia del Milan dovrebbe nuovamente partire in panchina.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Fagioli, Tonali, Udogie; Raspadori, Retegui. CT: Spalletti.