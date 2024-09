Gabbia Milan, piovono CONFERME quasi DEFINITIVE! Premio in ARRIVO, gliel’hanno ASSICURATO

Gabbia-Milan, piovono conferme quasi definitive! Convocazione di Spalletti per le prossime gare dell’Italia in arrivo

Intervenuto sul proprio profilo di X, Nicolò Schira, esperto di mercato, ha dato questo importante aggiornamento su Matteo Gabbia relativo alla Nazionale di Spalletti dopo le indiscrezioni circolate in mattinata:

PAROLE – «Luciano Spalletti era ieri a San Siro per seguire il derby tra Inter e Milan per monitorare il difensore centrale Matteo Gabbia , che potrebbe essere convocato in Nazionale per le prossime partite di Nations League».