Gabbia Italia, il Milan CELEBRA la PRIMA convocazione in Nazionale del difensore: «Congratulazioni». La gioia del club rossonero

Oltre a Maldini la grande novità della lista dei convocati dell’Italia di Spalletti per le partite di Nations League contro Belgio e Israele è Gabbia.

Matteo Gabbia 👏

Congratulazioni per la prima convocazione con gli @Azzurri 🇮🇹 ❤🖤#SempreMilan https://t.co/rJgyaiyO3y — AC Milan (@acmilan) October 4, 2024

Il difensore del Milan è stato convocato per la prima volta in maglia azzurra e il club rossonero, via Twitter, ha voluto celebrare pubblicamente questo importante traguardo del match winner del derby contro l’Inter.