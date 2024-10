Furlani Milan, l’INDISCREZIONE manda su TUTTE le furie i tifosi! Gli obiettivi stagionali STUPISCONO

Furlani Milan, l’indiscrezione sugli obiettivi stagionali manda su tutte le furie i tifosi rossoneri: cosa è emerso

Come riferito da Repubblica, sono emersi gli obiettivi stagionali del Milan: le cosiddette assumptions del club stupiscono.

PAROLE – «Le cosiddette assumptions sportive, le previsioni minime in funzione del mero business che fanno storcere il naso ai tifosi: sempre il 3° posto in campionato e un cammino ordinario in Champions (non oltre i play-off nel 2024-25, ottavi di finale nel 2025-26 e nel 2026-27)».