Francia Italia, SEGUITO PAZZESCO per la vittoria della NAZIONALE: il dato è CLAMOROSO. Le ultimissime sui rossoneri

I tifosi del Milan, in attesa di veder nuovamente scendere in campo la propria squadra del cuore, ieri hanno potuto festeggiare. La nazionale italiana, infatti, ha sconfitto per 1-3 la Francia vice campione del Mondo in trasferta.

Questo match è stato un successo anche fuori dal campo. Come riportato da TMW 5.567.000 spettatori hanno seguito la partita su Rai 1, un dato che rappresenta per la prima rete della TV nazionale uo share medio del 31,1 per cento.