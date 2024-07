Camarda alla UEFA: «Doppietta molto bella ma il merito è LORO!». E svela un DIVERTENTE aneddoto

Francesco Camarda, centravanti del Milan, ha commentato la doppietta realizzata con l’Italia U19: le dichiarazioni

Intervistato da UEFA.com, Francesco Camarda, bomber del Milan Futuro e della Nazionale Italiana U19, ha dichiarato:

PAROLE – «È bello aver segnato, ma per essere in grado di segnare due gol del genere bisogna avere una grande squadra con sé in campo. Spero che possiamo continuare a migliorare. Siamo un gruppo molto unito. Ci piace scherzare e passare il tempo insieme, ma quando si tratta di lavorare e di allenarsi duramente prendiamo tutto molto sul serio. Nel complesso, stiamo lavorando molto bene come squadra».