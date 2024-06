Formazioni UFFICIALI Svizzera Italia: Donnarumma titolare, la SCELTA su Okafor

Formazioni ufficiali Svizzera-Italia: Donnarumma parte dal primo minuto, la scelta di Yakin su sul rossonero Okafor

L’Italia è pronta a scendere in campo nel match valido per gli ottavi di Euro 2024 contro la Svizzera. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida: l’ex Milan Donnarumma parte dal primo minuto, Okafor in panchina.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Ricardo Rodriguez; Aebischer, Freuler, Xhaxa, Rieder; Vargas, Ndoye; Embolo. Ct: Yakin.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Barella, Fagioli, Cristante; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy. Ct: Spalletti.