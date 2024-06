Formazioni ufficiali Italia U17 Portogallo, finale dell’Europeo: la scelta su Camarda, Liberali, Sala e Longoni

Formazioni ufficiali Italia U17 Portogallo, finale dell’Europeo: la decisione su Camarda, Liberali, Sala e Longoni

Sono state rese note le formazioni ufficiali con le quali stanno per scendere in campo l’Italia U17 e il Portogallo per la finalissima dell’Europeo di categoria. Calcio d’inizio alle 19:30. Queste le scelte del ct degli azzurrini, Favo, sui tanti giocatori del Milan Primavera.

ITALIA (4-3-1-2): Pessina; Benjamin, Verde, Natali, Cama; Coletta, Sala, Di Nunzio; Liberali; Camarda, Mosconi. A disp.: Nunziante, Mantini, Garofalo, Ballo, Nardin, Lontani, Lauricella, Campaniello, Orlandi. All. Favo

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Ferreira; Edgar Mota, Rui Silva, Rafael Mota, Martin Cunha; Rodrigo Mora, Eduardo Felicissimo, Joao Simoes; Geovany Quenda, Gabriel Silva, Eduardo Fernandes. A disp.: Miguel Gouveia, Duarte Soares, Joao Trovisco, Cardoso Varela, Alfonso Sousa, David Daiber, Alfonso Meireles, Tiago Ferreira, Alfonso Patrao. All. Santos