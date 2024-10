Formazioni ufficiali Fiorentina New Saints: Palladino fa TURNOVER verso il Milan, la DECISIONE su Adli

Formazioni ufficiali Fiorentina New Saints: Palladino fa TURNOVER in Conference League verso il Milan, la DECISIONE su Adli

La Fiorentina, prossimo avversario del Milan in campionato, stasera fa il suo debutto in Conference League contro il New Saints.

Palladino ha scelto di fare molto turnover in vista del match di domenica sera, lasciando molti big in panchina. Tra i titolari c’è l’ex Milan Adli, alla prima dall’inizio in maglia viola. Ecco le formazioni ufficiali.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Moreno, Biraghi, Parisi; Adli, Mandragora; Ikone, Beltran, Sottil; Kouame.

A disposizione: Martinelli, De Gea, Dodo, Bove, Gudmundsson, Kean, Gosens, Colpani, Richardson, Cataldi, Kouadio, Baroncelli.

Allenatore: Palladino

NEW SAINTS (4-3-3): Roberts; Daniels, Davies, Bodenham, Redmond; Clark, Smith, Williams; Bradley, Wilson, Holden.

A disposizione: Edwards, Pask, Marshall, Brobbel, McManus, Cieslewicz, Hudson, Baker, Canavan, Woollam, Jones.

Allenatore: Harrison.