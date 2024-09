Formazioni ufficiali Manchester City Inter: TRE big di Inzaghi in PANCHINA verso il derby col Milan

Formazioni ufficiali Manchester City Inter: le SCELTE di Inzaghi verso il DERBY col Milan. Ecco l’11 titolare nerazzurro

Stasera l’Inter affronterà il Manchester City nel suo debutto in Champions League. Queste le formazioni ufficiali e le scelte di Inzaghi.

In vista del derby contro il Milan di domenica sera vanno in panchina tre big com Pavard, Mkhitaryan e Lautaro.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): 31 Ederson; 82 Lewis, 3 Dias, 25 Akanji, 24 Gvardiol; 16 Rodri; 26 Savinho, 20 B. Silva, 17 De Bruyne, 10 Grealish; 9 Haaland. A disposizione: 18 Ortega, 33 Carson, 2 Walker, 5 Stones, 8 Kovacic, 11 Doku, 19 Gundogan, 27 Nunes, 47 Foden, 87 McAtee. Allenatore: Josep Guardiola.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 99 Taremi. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 10 Lautaro, 16 Frattesi, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard. Allenatore: Simone Inzaghi.