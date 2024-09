«Fonseca ha RIBALTATO il Milan» SICURO il Corriere dello Sport. L’analisi sul MOMENTO positivo rossonero: questo CAMBIO è stato decisivo

Nel Corriere dello Sport di oggi, 29 settembre, così il giornale ha analizzato la conduzione di Fonseca di un Milan di cui stava per perdere le chiavi. Il portoghese, in bilico alla vigilia del derby, ha spazzato via ogni dubbio sul suo futuro vincendo contro l’Inter e trovando continuità nel 3-0 contro il Lecce. Il titolo del Corriere per i rossoneri è dedicato a lui: «Fonseca ha ribaltato il Milan».

Nell’occhiello: «Una settimana fa, alla vigilia della gara contro l’Inter, sembrava vicino il suo esonero: ora tutto è cambiato». Invece, nel sottotitolo: «Il derby vinto con merito, il bis con il Lecce: il portoghese diventa top. Il passaggio al 4-2-4 decisivo, obiettivo Champions».