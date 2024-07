Fonseca e i problemi difensivi del Milan: «Vogliamo costruire una squadra offensiva ma…». Le dichiarazioni del tecnico

L’allenatore del Milan Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa per analizzare il grande problema della scorsa stagione in difesa.

RISOLVERE I PROBLEMI DIFENSIVI – «Ho studiato la squadra, non voglio far paragoni su quella che è stata la squadra. Devo guardare quello che devo imparare. Per migliorare dobbiamo essere una squadra più equilibrata. Ho studiato la questione difensiva, dobbiamo migliorarla e imparare. Questo è relazionato alla forma di difendere. Posso dire che noi vogliamo costruire una squadra più offensiva, che difende più lontana dalla porta. Lavorerò per migliorare questo momento difensivo. Abbiamo buoni difensori, non penso sia un problema individuale. Dobbiamo migliorare collettivamente ma la priorità è l’attaccante».

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA AL MILAN