Fonseca Milan, VALUTAZIONI in corso: cosa fare in attacco? Il tecnico SPINGE per una soluzione PRECISA. Ecco quale

Fonseca-Milan, valutazioni in corso con la dirigenza rossonera: meglio una punta giovane o due più esperti? Ultime

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel calciomercato Milan sono in corso importanti valutazioni sul profilo di centravanti da acquistare per la prossima stagione. Puntare tutto su un attaccante giovane come Zirkzee o affidarsi alla coppia esperta formata da Lukaku e Abraham?

Fonseca dal canto suo, pur apprezzando tantissimo le qualità del centravanti del Bologna, non disdegnerebbe la seconda soluzione: l’ex Roma è da sempre grande estimatore di Abraham e vorrebbe averlo a disposizione.