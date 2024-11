Fonseca a Milan TV: «Stiamo dominando offensivamente, sono molto soddisfatto»

Fonseca a Milan TV. Le dichiarazioni dell’allenatore rossonero al termine della partita di Serie A giocata contro il Monza

Fonseca ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo Monza–Milan. Ecco l’intervista dell’allenatore.

MONZA-MILAN – «Era molto molto importante vincere, sappiamo che è sempre difficile giocare qui, il Monza è una buona squadra».

FASE OFFENSIVA – «Io penso che offensivamente la crescita è grande. Abbiamo tanti momenti offensivi che mi sono piaciuti, stiamo dominando e stiamo quasi sempre costruendo da dietro. La squadra non perde la palla facilmente e questo è un grande progresso».

MORATA – «Morata è fantastico. Non mi piace parlare dei singoli ma quello che ha fatto Morata oggi è stato magnifico. Non fa gol? Ha avuto delle opportunità. Per me è stato il migliore in campo».