Fonseca Milan, il tecnico già in CONTATTO con i dirigenti! Strada tracciata e NESSUN stravolgimento tattico: quando l’annuncio ufficiale?

Paulo Fonseca sarà il nuovo allenatore del Milan. Ormai non c’è alcun dubbio. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare la prossima settimana, come confermato anche dal Corriere dello Sport che fa sapere come il tecnico portoghese sia già in contatto da tempo con i dirigenti per programmare il futuro.

Non sono previsti stravolgimenti tattici col suo approdo sulla panchina, sostituendo Pioli: anche per questo motivo la dirigenza è già a lavoro da mesi per i vari obiettivi di mercato.