Fonseca Milan e quel RETROSCENA da Milanello che non t’aspetti! È successo subito

Fonseca Milan e quel RETROSCENA da Milanello che non t’aspetti! È successo già il primo giorno di allenamento

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fornito preziosi dettagli relativi alla prima seduta di allenamento guidata da Fonseca nella giornata di ieri.

Il portoghese non ha perso tempo e, nonostante quella di ieri sia stata soltanto la prima volta che vedeva i suoi nuovi giocatori, ha messo subito il pallone in campo fermando più volte gli esercizi per spiegare le sue idee. Tante, in particolari, le indicazioni per i centrocampisti rossoneri.