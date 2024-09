Fonseca Milan, il tecnico ha un grande DILEMMA: costretto a CAMBIARE MODULO?

L’allenatore portoghese del Milan Paulo Fonseca è alle prese con un grande dilemma in questi giorni che lo separano dalla sfida al Venezia

L’inizio di stagione del Milan ha messo in luce un dilemma tattico per Fonseca: chi sarà il trequartista ideale per il suo gioco offensivo? Pulisic, inizialmente considerato la soluzione perfetta, non ha convinto in quel ruolo, mentre Loftus-Cheek, pur provato in quella posizione, sembra più adatto a compiti di copertura e inserimento.

Fonseca si trova quindi di fronte a due strade: cambiare modulo, passando a un 4-3-3 che valorizzi le qualità di Reijnders come centrocampista offensivo, o investire nel futuro, cercando un vero trequartista sul mercato o dando fiducia al giovane talento Liberali.

La prima opzione garantirebbe maggiore equilibrio alla squadra, permettendo a Reijnders di agire tra le linee e dialogare con gli esterni offensivi. La seconda, più audace, richiederebbe tempo e pazienza, ma potrebbe portare alla scoperta del prossimo numero 10 del Milan. In ogni caso, Fonseca dovrà prendere una decisione al più presto per dare alla squadra un riferimento offensivo stabile e invertire la rotta in campionato.