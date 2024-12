Fonseca Milan: «Solamente il Liverpool è stato meglio di noi tatticamente». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha presentato la sfida di domani sera in conferenza stampa contro l’Hellas Verona. Di seguito le sue parole sulla sua sua squadra.

PROBLEMI DELLA SQUADRA – «Quello che succede con la squadra è che lavoriamo per migliorare sugli errori commessi. Ad esempio – a Cagliari – abbiamo avuto problemi nel difendere in area. Da quella partita i ragazzi non hanno più percepito difficoltà in quelle situazioni. Per me la squadra è migliorata tanto in molti aspetti: i risultati non lasciano dimostrare questo ma vi chiedo? In quale partite abbiamo avuto problemi di tattica e organizzazione? Sinceramente non me lo ricordo oltre al Liverpool. Quindi il problema principale fino ad oggi è stata la testa».