Fonseca Milan, il tecnico fissa gli obiettivi! Confronto con la società, quelle due competizioni diventano fondamentali

Fonseca Milan, il portoghese fissa gli obiettivi del Diavolo! Confronto con la società, Coppa Italia e Supercoppa fondamentali

Come riportato dal Corriere dello Sport, archiviata la chimera scudetto in casa Milan, i rossoneri hanno fissato gli obiettivi da qui al termine della stagione.

Con lo scudetto così lontano resta fondamentale che Leao e compagni riescano comunque a rialzare la china recuperando posizioni sulla zona Champions, conditio sine qua non per la crescita del progetto che il club ha in mente. Per il resto, ovviamente, si farà di necessità virtù. Lo scopo più prossimo nel tempo è quello di avvicinarsi alla qualificazione diretta agli ottavi di

Champions League attraverso la sfida di mercoledì alla Stella Rossa: con tre vittorie nelle

tre partite restanti, i rossoneri si siederebbero subito al tavolo delle sedici grandi d’Europa. Inoltre, diventano obiettivi primari la Coppa Italia (il Milan affronterà nei quarti di finale una tra Roma e Sampdoria in gara secca, poi potrebbe trovare l’Inter o la Lazio nella doppia semifinale) e la Supercoppa Italiana dei primi di gennaio a Riyad.