Fonseca Milan, PRIMI dubbi sul portoghese? ENIGMA tattico, non si comprende QUESTA cosa. I DETTAGLI

Fonseca-Milan, primi dubbi sul lavoro del tecnico portoghese? Non si capiscono le intenzioni tattiche del tecnico

Interessante analisi fatta dalla Gazzetta dello Sport su Paulo Fonseca, allenatore del Milan, dopo il pareggio in rimonta alla prima giornata contro il Torino e in vista della gara di oggi contro il Parma.

Di fatto è cambiato poco e nulla rispetto alle promesse fatte ad inizio stagione dal portoghese, anche perché il modulo è rimasto lo stesso, ovvero il 4-2-3-1. Quindi per il momento non si capisce che tipo di calcio ha in mente Fonseca per questo Milan, se più di possesso o di aggressione, ma ci sta che ad agosto non ci sia ancora un preciso spartito tattico.