Fonseca Milan, indiscrezione pesante: c’entra la Champions League, messaggio chiaro della società

Fonseca Milan, arriva l’indiscrezione sul futuro del tecnico: ottavi di Champions League molto importanti per sperare nella conferma

Come riportato da calciomercato.com, il percorso nell’attuale Champions League inciderà molto sul destino di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan:

PAROLE – «Dulcis in fundo, valichiamo i confini azzurri per dedicarci all’Europa che conta. Dopo i primi due ko con Liverpool e Bayer Leverkusen, il Milan ha trovato un filotto di quattro successi consecutivi (Club Bruges, Real Madrid, Slovan Bratislava e Stella Rossa) che ha rinvigorito le possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale di Champions League, saltando un pericoloso incrocio ai playoff. Il calendario dice Girona in casa e Dinamo in trasferta a Zagabria, due sfide perfettamente alla portata di Fonseca e dei suoi uomini. E con 18 punti, il pass per gli ottavi sarebbe pressoché matematicamente certo. Un traguardo, un altro, da raggiungere per il tecnico portoghese per tenersi stretto il Milan e dare la continuità tanto desiderata alla sua avventura in rossonero».