Fonseca Milan, l’anomalia pesa: tifosi increduli, quel dato è incomprensibile. I dettagli

Fonseca Milan, l’anomalia pesa: pochissimi falli ma tanti cartellini gialli e rossi. Il dato non mente, riflessioni in corso

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, c’è una clamorosa anomalia in casa Milan in questo avvio di stagione tra campionato e Champions League.

L’anomalia rossonera: tanti cartellini per pochi falli. E’ la seconda squadra più corretta in A e in Champions. Eppure fioccano gialli e rossi come con la Fiorentina. Un tema su cui riflettere durante la sosta: accanimento arbitrale o eccessivo nervosismo? Fonseca si interroga.