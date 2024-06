Fonseca Milan, Candela AVVISA il portoghese: «Per lui non sarà facile. Roma? Non mi piaceva QUESTA cosa»

Fonseca-Milan, Candela, ex calciatore, ha avvisato il tecnico portoghese in vista della sua esperienza in rossonero

Intervistato da Tuttosport, Candela ha parlato così dell’imminente arrivo di Fonseca al Milan:

PAROLE – «Non sarà semplice per lui allenare il Milan. Stefano Pioli ha fatto bene, ha vinto, ha costruito una squadra e in questi ultimi tre anni di Champions il Milan è stato protagonista. Secondo non sarà semplice nemmeno per lui riuscire a imporsi al Milan. Quello che ho visto non mi è sempre piaciuto. In ogni partita all’inizio cambiava sempre, tanto, forse cambiava anche troppo. Faceva girare molto i giocatori. Non so se è un bene oppure no per la squadra, a me sinceramente non piaceva. Preferisco partire con undici titolari, poi c’è la panchina. A Roma cambiava invece tanto… Certamente è un allenatore con esperienza, che ha girato tanto e il suo l’ha sempre fatto. Ma allenare il Milan è una grande responsabilità. Il Milan è il Milan. Il Milan punta sempre in alto. Lo dice la sua storia».