Fonseca Milan, arrivo RIMANDATO? Novità importante, ecco QUANDO sbarca il tecnico

Fonseca Milan, cambia l’orario dello sbarco del tecnico portoghese nella giornata di domani: arrivo previsto per le 11:50

Come riportato da Daniele Longo, c’è una novità in casa Milan per quanto riguarda l’arrivo a Milano di Paulo Fonseca, nuovo tecnico rossonero, previsto per la giornata di domani.

L’ex Lille, che inizialmente doveva essere a Milano per le 10:30, atterrerà alle 11.50. Invariato il programma successivo con Fonseca che visiterà per la prima volta Milanello e avrà un confronto con la dirigenza per quanto riguarda le mosse sul mercato.