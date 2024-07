Fonseca Milan, CAMBIA l’impostazione dal basso! I primi SPUNTI contro il Manchester City – VIDEO

Fonseca Milan, CAMBIA l’impostazione dal basso! I primi SPUNTI contro il Manchester City sulle innovazioni del tecnico – VIDEO

I frutti del lavoro di Paulo Fonseca dal momento del suo arrivo al Milan vanno ben oltre il “semplice” risultato della vittoria di ieri in amichevole contro il Manchester City. In attesa di poter vedere all’opera tutte le idee implementate dal tecnico portoghese per i rossoneri, dalla prossima stagione, il diavolo ha mostrato alcuni esempi su cosa possiamo aspettarci dalla nuova costruzione dal basso.

Novità in fase di costruzione per il Milan 🧐

Cosa sta cucinando Fonseca? 👨‍🍳#Milan pic.twitter.com/dCVawxFFK3 — DAZN Italia (@DAZN_IT) July 28, 2024

Ecco il video pubblicato da Dazn, relativo alla fase d’impostazione di un’azione contro il City di Guardiola: pressing eluso, verticalizzazione e occasione da gol creata.