Fonseca Milan, il portoghese è arrivato in città: «Forza Milan» le sue prime parole – VIDEO

Fonseca Milan, il tecnico portoghese è arrivato in città! Le immagini del suo sbarco all’aeroporto di Malpensa – VIDEO

(l’inviato Daniele Grassini) – È iniziata l’avventura al Milan di Paulo Fonseca. Intorno alle 11:15 è atterrato all’aeroporto di Milano-Malpensa il volo che ha portato il tecnico portoghese a Milano.

#Fonseca 🛬 a Milano. Ora subito a Milanello per immergersi nel mondo #Milan pic.twitter.com/BzNxkREPuH — Milan News 24 (@Milannews24_com) July 6, 2024

Ora l’ex Lille si trasferirà a Milanello per iniziare a prendere confidenza con le strutture del club in attesa di dirigere il primo allenamento della nuova stagione, in programma per oggi pomeriggio.