MN24 – Fofana Milan, l’arrivo del francese alla Madonnina per le visite mediche – VIDEO

MN24 – Fofana Milan, l’arrivo del francese alla Madonnina per sottoporsi alle visite mediche con i rossoneri – VIDEO

(l’inviato Daniele Grassini) – Youssouf Fofana è arrivato alla clinica La Madonnina poco dopo le 8 per sottoporsi alla visite mediche di rito.

#Fofana arrivato alla Madonnina per iniziare le visite mediche. Una volta completate ci sarà l’idoneità e la firma con il #Milan 🔴⚫️ pic.twitter.com/l60NpNrM4h — Milan News 24 (@Milannews24_com) August 17, 2024

Il centrocampista francese, in arrivo dal Monaco per 25 milioni di euro totali tra parte fissa e bonus, nelle prossime ore firmerà il contratto che lo legherà al Milan per le prossime stagioni.