Fofana Milan, Thiago Scuro (ds Monaco) NON si nasconde: «Trattativa avanzata, abbiamo una speranza»

Il direttore sportivo del Monaco, Thiago Scuro, non si nasconde e parla dell’accordo ormai imminente per Fofana al Milan

Intervenuto in conferenza stampa, Thiago Scuro, direttore sportivo del Monaco, conferma l’accordo ormai imminente per il trasferimento di Youssouf Fofana al calciomercato Milan.

IL DESIDERIO DI FOFANA – «Abbiamo parlato due settimane fa e lui ci ha informato che il suo desiderio è quello di lasciare il club. Non ha dunque senso che lui si alleni all’interno del gruppo, ma sta comunque lavorando. I contatti tra i club (Monaco e Milan) stanno andando avanti per trovare l’accordo finale che vada bene a tutti. E speriamo che questo possa essere trovato il prima possibile. La posizione del Monaco è sempre stata chiara fin dall’inizio, rispettiamo le strategie degli altri ma ribadisco: speriamo di trovare un accordo nel più breve tempo possibile».

LO STATO DELLA TRATTATIVA – «La trattativa sta avanzando, lentamente, ma sta avanzando. Il mio lavoro è quello di proteggere il Monaco e lavoro per questo. Fofana non è in gruppo, dunque è già stata una fase di rimpiazzo. Stiamo discutendo anche perché il mercato si è iniziato a muovere tardi questa estate. Se ci saranno delle opportunità per sostituire Fofana e migliorare la squadra, lo faremo».