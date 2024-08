Fofana Milan, pista SEMPRE PIÙ fredda: distanza col Monaco importante e il Manchester United... NOVITÀ

Fofana Milan, pista SEMPRE PIÙ fredda: distanza col Monaco importante e il Manchester United… La NOVITÀ di calciomercato

Fofana è sempre più lontano dal Milan. Non per la volontà del calciatore che vorrebbe trasferirsi in Italia ormai da settimane, ma per i rapporti con il Monaco che sono sempre più freddi.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la distanza economica tra il club francese e il calciomercato Milan resta importante e l‘interesse del Manchester United non aiuta. I rossoneri valutano nuove alternative.